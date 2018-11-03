Опубликованы кадры испытаний украинских ЗРК

Украинские военнослужащие обнародовали кадры с учебных стрельб, проходящих в эти дни на полигоне Ягорлык в Херсонской области. В ходе учений были испытаны зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ».

В проходящих на Украине неподалеку от границы с Крымом учениях принимают участие подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск, а также зенитно-ракетные войска воздушных сил ВСУ. Украинская сторона заверила, что учебные стрельбы проводятся с полным соблюдением всех норм международного права.

В связи с проходящими учениями Украина закрыла часть воздушного пространства над Черным морем. Представители Крыма предостерегли украинскую сторону от совершения действий, ведущих к эскалации напряженности в регионе, но в целом в России спокойная реакция на украинские учения, учитывая огромную разницу военного потенциала двух соседних государств.