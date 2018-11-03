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Опубликованы кадры испытаний украинских ЗРК

3 ноября 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликованы кадры испытаний украинских ЗРК
Фото: pixabay.com

Украинские военнослужащие обнародовали кадры с учебных стрельб, проходящих в эти дни на полигоне Ягорлык в Херсонской области. В ходе учений были испытаны зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ».

В проходящих на Украине неподалеку от границы с Крымом учениях принимают участие подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск, а также зенитно-ракетные войска воздушных сил ВСУ. Украинская сторона заверила, что учебные стрельбы проводятся с полным соблюдением всех норм международного права.

В связи с проходящими учениями Украина закрыла часть воздушного пространства над Черным морем. Представители Крыма предостерегли украинскую сторону от совершения действий, ведущих к эскалации напряженности в регионе, но в целом в России спокойная реакция на украинские учения, учитывая огромную разницу военного потенциала двух соседних государств.

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