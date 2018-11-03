Хейли раскритиковала ООН за призыв к США снять блокаду с Кубы

Постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась на организацию с критикой в ответ на принятую резолюцию, призывающую США снять с Кубы экономическое эмбарго, действующее уже много лет.

«Куба отрицает свободу и элементарные права своего народа. Эта резолюция не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребенка», заявила Хейли, добавив, что по этим причинам позиция США в отношении Кубы останется неизменной.

«Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ до тех пор, пока его права и свободы не будут восстановлены. Мы не отступим. Точка», - высказалась постпред США при ООН, обвинив всех прочих участников Генассамблеи в том, что они пытаются навредить США.

Ранее Генеральная ассамблея ООН уже в 27-й раз подряд приняла резолюцию, призывающую США снять с Кубы торгово-экономическое эмбарго. Блокада Кубы со стороны США действует уже 55 лет. за принятие резолюции проголосовали представители 189 стран. Однако, по мнению США, принятием этого документа ООН отвергает возможность выступить за права человека, сообщает РИА Новости.