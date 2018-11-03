В УПЦ МП прокомментировали заявление представителя Константинопольского патриархата архиепископа Телмисского Иова, сказавшего, что «с канонической точки зрения УПЦ МП больше не существует».

«Этот архиепископ не представляет себе реалии украинской церковной жизни. И скорее всего, он плохо учился в богословской школе. Первый в церкви – не тот, кто в ней начальник, а тот, кто всем является слугой. Эта прописная истина известна даже маленьким детям, которые ходят в воскресную школу. Поэтому, говоря о «привилегиях» Константинопольского патриархата, владыка Иов показывает, что не знаком с евангельским текстом», - ответил на это заявление председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент в беседе с RT.

«Люди, которые заявляют об этом, выдают желаемое за действительное. Решение каких-то сектантов, сидящих в пригороде Стамбула – не более чем политическое заявление. И очень странно слышать, что люди, которые говорят такое, называют себя православными», - отреагировал депутат Госдумы, служитель РПЦ Виталий Милонов, его слова приводит ФАН.