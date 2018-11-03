Политолог назвал анекдотической реакцию ЕС на санкции РФ против Киева

Политолог Олег Матвейчев прокомментировал позицию ЕС, назвавшего необоснованными ответные экономические меры России в отношении определенного круга украинских физических и юридических лиц.

Постановление правительства РФ о мерах по реализации президентского указа «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ» было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 1 ноября.

«Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным», - заявили на это в представительстве ЕС в Киеве.

«В рамках устоявшихся дипломатических правил в ответ на любые ограничения принято вводить зеркальные меры. Мы долгое время вообще не отвечали на украинские санкции и зеркальных мер не вводили. Мы уже привыкли, когда Украина реагирует в анекдотическом стиле «а нас-то за что?». Но теперь мы видим еще и украинизацию европейской политики, когда примерно в этой же логике стали рассуждать власти ЕС», - прокомментировал ситуацию политолог Олег Матвейчев. Его мнение приводит РИА Новости.