Президент США Дональд Трамп, выступая накануне перед своими сторонниками в штате Западная Виргиния, высказался о себе на редкость самокритично и признал, что его супруге нелегко в браке с ним.

«Она замечательная первая леди, вот что я скажу. И если вы думаете, что это легко – быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко», - признался американский президент перед своими избирателями.

Следует отметить, что подобная самокритика нехарактерна для Дональда Трампа. Американский президент гораздо чаще хвалит себя за любые действительные и мнимые достижения, чем критикует. Его также неоднократно обвиняли в многочисленных супружеских изменах, но первая леди Меланья Трамп предпочитает хранить молчание на эту тему, сообщает РИА Новости.