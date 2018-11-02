Турция и США взаимно отменяют санкции‍

Власти Турции в пятницу отменили санкции против министра юстиции США Джеффа Сешнса и американского министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Америка последовала их примеру.

Министерство финансов Соединенных штатов Америки исключило из своего официального санкционного списка министров внутренних дел и юстиции Турции Абдулхамита Гюля и Сулеймана Сойлу.

Напомним, ограничительные меры против глав Минюста и МВД были введены из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона, который в середине октября вышел на свободу.

После освобождения Брансона и его возвращения в США глава Вашингтона Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты и Турция могут наладить великолепные отношения.