Турция и США взаимно отменяют санкции
2 ноября 2018, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Турции в пятницу отменили санкции против министра юстиции США Джеффа Сешнса и американского министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Америка последовала их примеру.
Министерство финансов Соединенных штатов Америки исключило из своего официального санкционного списка министров внутренних дел и юстиции Турции Абдулхамита Гюля и Сулеймана Сойлу.
Напомним, ограничительные меры против глав Минюста и МВД были введены из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона, который в середине октября вышел на свободу.
После освобождения Брансона и его возвращения в США глава Вашингтона Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты и Турция могут наладить великолепные отношения.
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