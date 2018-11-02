В Японии бесследно исчез один из островов
2 ноября 2018, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]
Расположенный недалеко от Курильской гряды небольшой японский остров Эсанбэ Ханакита Кодзима бесследно исчез с горизонта. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает новостной канал ChannelNewsAsia.
В настоящий момент предполагается, что он ушел под воду некоторое время назад, однако замечено это было не сразу. К счастью, известно, что на его территории никто не проживал.
в последний раз береговая охрана Японии проверяла его целых тридцать лет назад. Тогда, в 1987 году, остров находился на 1,4 метра над уровнем моря, пишет "Комсомольская правда".
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