Украинский журналист считает Меркель предателем из-за улыбки Путину

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает канцлера Германии Ангелу Меркель "предателем Украины". Гордон обвинил Меркель в предательстве после четырехсторонней встречи Владимира Путин, Ангелы Меркель, Реджепа Тайпа Эрдогана и Эммануэля Макрона. Украинского журналиста возмутило рукопожатие Мекрель с президентом России и улыбка в его адрес.

"У меня вопрос к фрау Меркель и господину Макрону. Когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя, – как это вяжется с общечеловеческими принципами?", — заявил Гордон в эфире телеканала "112 Украина".

Гордон признался, что испытывает неприятные чувства, видя, как Меркель держит Путина за руку, а еще она и улыбалась российскому лидеру. По мнению Гордона, это точно предательство Украины.

Четверо политиков встречались по сирийской теме в Стамбуле. Тогда немецкие СМИ сразу возмутились поведением Меркель. В Bild опубликована статья "Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?". Минувшей весной журналисты этого издания взъелись на букет, который Путин подарил Меркель.

Вчера Меркель прилетала в Киев. Отметим, Порошенко тепло ее встретил. Вручил букет белый роз.