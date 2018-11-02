В Египте совершено нападение на автобус с паломниками-христианами, 10 погибших

В Египте совершено нападение на автобус с паломниками-христианами. Неизвестные обстреляли один из трех автобусов, следовавших с паломниками из Сохага в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья.

В результате обстрела паломников убиты 10 человек. Среди жертв и раненых есть женщины и дети, — передал телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на представителя монастыря.

Ранее СМИ сообщили о семи погибших. Сейчас уточняется точное число жертв и пострадавших.

Министерство внутренних дел Египта проводит расследование нападения на христиан.