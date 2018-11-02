Предсказаны опасные для Киева результаты выполнения соглашений о мире в Донбассе

Киевские руководители не хотят выполнять заключенные в Минске соглашения о мире в Донбассе, так как этот шаг спровоцирует опасные для них последствия. Такова точка зрения российского политического эксперта Максима Жарова.

Жаров отметил, что реализация договоренностей запустит процесс федерализации, Украина превратится в другое государство. Это, в свою очередь, приведет «к смене власти и вообще всех украинских элит», полагает аналитик.

Как рассказал политолог в интервью сетевому изданию ФАН, минские соглашения будут выполнены при двух вариантах развития событий. Первый – новый переворот в Киеве, второй – крах нынешнего режима из-за фиаско в войне на востоке страны.

Ранее в пятницу сообщалось, что в армии самопровозглашенной ДНР узнали о новом «чудо-оружии» украинских силовиков для атак по мирным жителям республики.