Предсказаны опасные для Киева результаты выполнения соглашений о мире в Донбассе
2 ноября 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Киевские руководители не хотят выполнять заключенные в Минске соглашения о мире в Донбассе, так как этот шаг спровоцирует опасные для них последствия. Такова точка зрения российского политического эксперта Максима Жарова.
Жаров отметил, что реализация договоренностей запустит процесс федерализации, Украина превратится в другое государство. Это, в свою очередь, приведет «к смене власти и вообще всех украинских элит», полагает аналитик.
Как рассказал политолог в интервью сетевому изданию ФАН, минские соглашения будут выполнены при двух вариантах развития событий. Первый – новый переворот в Киеве, второй – крах нынешнего режима из-за фиаско в войне на востоке страны.
Ранее в пятницу сообщалось, что в армии самопровозглашенной ДНР узнали о новом «чудо-оружии» украинских силовиков для атак по мирным жителям республики.
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