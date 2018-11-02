Армия ДНР узнала о новом «чудо-оружии» военных Украины для атак по Донбассу

В распоряжение ополченцев непризнанной ДНР попали «новые технологии» киевских силовиков. Такое заявление на брифинге для представителей СМИ сделал Эдуард Басурин, спикер армии республики.

По словам Басурина, «чудо-оружие» противника представляет собой наполненный взрывчатым веществом огнетушитель, к которому прикреплены взрыватель и двигатель от выстрела гранатомета. Данные боеприпасы не могут причинить большого вреда укреплениям защитников ДНР, поэтому в Донецке считают, что украинские военные намерены применять снаряды в ходе атак по населенным пунктам самопровозглашенного государства.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный аналитик Владислав Шурыгин раскрыл главного виновника продолжения боевых действий в Донбассе. Согласно точке зрения эксперта, мир на востоке Украины не нужен администрации Соединенных Штатов.