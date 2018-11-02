Маленький остров исчез у берегов Японии

В пятницу, 2 ноября, стало известно, что у берегов Японии внезапно исчез маленький остров. Согласно последней информации источников, речь идет об островке Эсанбэ Ханакита Кодзима, на котором никто не жил.

Известно, что береговая охрана Японии в последний раз осматривала Эсанбэ в далеком 1987 году. Тогда он был расположен к западу от островов малой Курильской гряды Хобомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, передает сегодня утром британское издание The Guardian.

Подчеркивается также, что Эсанбэ являлся одним из 158 небольших островов, которым в 2014 году японское правительство дало наименования. Предполагается, что он ушел под воду.