Минобороны: учения в Средиземном море будут проводиться регулярно

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу, 2 ноября, заявил, что учения корабельных сил и авиации "Океанский щит" будут проводиться в Средиземном море регулярно.

Сергей Шойгу подчеркнул, что в акватории Средиземного моря была создана большая межфлотская группировка ВМФ, которая может автономно решать широкий спектр разнообразных задач, учитывая при этом все нюансы той или иной ситуации, передает сегодня РИА "Новости".

Отметим, что учения под названием "Океанский щит" прошли в Средиземном море в текущем году впервые в современной истории России. Теперь учебные маневры будут проводиться на постоянной основе.