В Индонезии нашли двигатель потерпевшего крушение Boeing 737. Соответствующую информацию утром в пятницу, 2 ноября, предоставили боевые пловцы элитного подразделения вооруженных сил страны.

В Индонезии сообщили, что обнаружен фюзеляж разбившегося самолета

Уточняется, что находка была сделана накануне утром в рамках подводной операции. Команда пловцов установила точные координаты места, где, предположительно, находится двигатель упавшего самолета, передает газета Jakarta Post слова командира подразделения.

Известно также, что сегодня из воды были подняты некоторые фрагменты Boeing, среди которых шасси и пассажирские сиденья.

Напомним, самолет упал в воду в минувший понедельник. Погибли 189 человек.