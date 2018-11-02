Харьковская епархия засвидетельствовала верность УПЦ МП

Духовенство Харьковской епархии засвидетельствовало верность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской епархии.

«Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с ее предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», - говорится на сайте Харьковской епархии.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил о начале процедуры предоставления автокефалии неканонической православной церкви на Украине. В РПЦ эти действия расценили как раскол и прервали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.