Харьковская епархия засвидетельствовала верность УПЦ МП
2 ноября 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Духовенство Харьковской епархии засвидетельствовало верность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской епархии.
«Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с ее предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», - говорится на сайте Харьковской епархии.
Ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил о начале процедуры предоставления автокефалии неканонической православной церкви на Украине. В РПЦ эти действия расценили как раскол и прервали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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