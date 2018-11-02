Украина завершила ракетные стрельбы неподалеку от Крыма

Боевые стрельбы провели украинские военные в Херсонской области на государственном полигоне "Ягорлык". Согласно последним сообщениям, мероприятия состоялись неподалеку от крымской территории.

Командование воздушных сил ВС Украины отметило, что проводились стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, летные испытания ракет к ЗРК С-125М1, а также тестирования модернизированного ЗРК Оса- АКМ2, передает сегодня РИА "Новости".

Официальный Киев заявил ранее, что стрельбы на полигоне проходят в рамках норм международного права. Какие-либо угрозы полностью исключены.