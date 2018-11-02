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Украина завершила ракетные стрельбы неподалеку от Крыма
2 ноября 2018, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
Боевые стрельбы провели украинские военные в Херсонской области на государственном полигоне "Ягорлык". Согласно последним сообщениям, мероприятия состоялись неподалеку от крымской территории.
Командование воздушных сил ВС Украины отметило, что проводились стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, летные испытания ракет к ЗРК С-125М1, а также тестирования модернизированного ЗРК Оса- АКМ2, передает сегодня РИА "Новости".
Официальный Киев заявил ранее, что стрельбы на полигоне проходят в рамках норм международного права. Какие-либо угрозы полностью исключены.
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