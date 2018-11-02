Озвучен вероятный план Киева по затягиванию России в «ловушку» в Азовском море
2 ноября 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские власти намерены заманить Россию в «ловушку» в Азовском море. Такое заявление сделал киевский политический эксперт Андрей Мишин.
По словам аналитика, план Украины предполагает проведение провокаций на Азове против российской стороны с целью вынудить РФ пойти на неадекватные действия. В числе этих провокаций Мишин назвал создание военной базы в Бердянске, пишет «ПолитНавигатор».
Согласно точке зрения политолога, киевские руководители рассчитывают, что в случае успешной реализации их замысла через международные суды удастся пересмотреть юридический статус Азовского моря, которое в настоящее время является внутренними водами России и Украины. Если данное положение будет признано недействительным, в акваторию смогут войти корабли НАТО.
Ранее СМИ процитировали главу Крыма Сергея Аксенова, который обвинил Украину в использовании в Азовском море пиратской тактики.
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