Озвучен вероятный план Киева по затягиванию России в «ловушку» в Азовском море

Украинские власти намерены заманить Россию в «ловушку» в Азовском море. Такое заявление сделал киевский политический эксперт Андрей Мишин.

По словам аналитика, план Украины предполагает проведение провокаций на Азове против российской стороны с целью вынудить РФ пойти на неадекватные действия. В числе этих провокаций Мишин назвал создание военной базы в Бердянске, пишет «ПолитНавигатор».

Согласно точке зрения политолога, киевские руководители рассчитывают, что в случае успешной реализации их замысла через международные суды удастся пересмотреть юридический статус Азовского моря, которое в настоящее время является внутренними водами России и Украины. Если данное положение будет признано недействительным, в акваторию смогут войти корабли НАТО.

Ранее СМИ процитировали главу Крыма Сергея Аксенова, который обвинил Украину в использовании в Азовском море пиратской тактики.