Герцогиня Меган за 16 дней потратила астрономическую сумму на наряды

Герцогиня Меган потратила астрономическую сумму на одежду и аксессуары для визита в Австралию и Новую Зеландию. Бывшая актриса и ее супруг принц Гарри посетили огромное количество мероприятий.

К внешнему виду герцогини были прикованы взгляды всех присутствовавших на встречах и торжествах, поскольку недавно стало известно о ее беременности. Меган тщательно подбирала каждый образ и всегда выглядела элегантно и утонченно.

Как сообщает "СтарХит", в общей сложности на одежду, сумки, обувь и украшения за 16 дней супруга британского принца потратила от 5 до 10 миллионов рублей (75 – 150 тысяч долларов). Отмечается, что все расходы экс-актрисы после ее замужества оплачивают британские налогоплательщики.