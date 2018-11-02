Немецкий политик: стабильности в мире можно достичь только сотрудничая с РФ

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что стабильности в мире можно добиться исключительно при помощи активного сотрудничества с Россией.

Политик отметила в ходе переговоров российских и немецких парламентариев в рамках "Потсдамских встреч" в Совете Федерации, что России, Германии и всей Европе в целом следует активно работать друг с другом. По словам Швезиг, это должно стать целью на всех уровнях, передает РИА "Новости".

Премьер-министр призвала замечать сходства стран, но также весьма критически спрашивать себя, почему произошло отдаление, и искать всевозможные способы сближения и улучшения отношений.