Немецкий политик: стабильности в мире можно достичь только сотрудничая с РФ
2 ноября 2018, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что стабильности в мире можно добиться исключительно при помощи активного сотрудничества с Россией.
Политик отметила в ходе переговоров российских и немецких парламентариев в рамках "Потсдамских встреч" в Совете Федерации, что России, Германии и всей Европе в целом следует активно работать друг с другом. По словам Швезиг, это должно стать целью на всех уровнях, передает РИА "Новости".
Премьер-министр призвала замечать сходства стран, но также весьма критически спрашивать себя, почему произошло отдаление, и искать всевозможные способы сближения и улучшения отношений.
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