Военный аналитик раскрыл главного виновника продолжения конфликта в Донбассе

Главным виновником продолжения вооруженного конфликта на востоке Украины являются Соединенные Штаты. Это следует из заявления российского военного аналитика Владислава Шурыгина.

Отвечая на вопрос «ПолитНавигатора» о возможности принуждения Киеву к миру, эксперт констатировал, что ситуация вокруг Донбасса патовая. По словам Шурыгина, европейцы не в состоянии повлиять на руководство Украины, поскольку их оттеснили от рычагов воздействия США.

Для Вашингтона, согласно точке зрения аналитика, категорически важно максимально долго поддерживать противостояние между Вооруженными силами Украины и ополчением самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как полагает аналитик, Штаты сделали ставку на вялотекущий конфликт, при котором идет постепенное наращивание боевой мощи ВСУ. Владислав Шурыгин допустил, что в дальнейшем американцы могут принудить украинскую армию к наступлению с целью «завязать ее в войне с Россией».