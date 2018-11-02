Мария Захарова заявила, что киевский режим зашел слишком далеко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сегодня введение санкций против Украины. По словам дипломата, киевский режим зашел слишком далеко.

Захарова подчеркнула, что ограничения против целого ряда украинских физических и юридических лиц Украины стало ответным шагом на действия властей страны, передает "Свободная пресса".

По словам официального представителя МИД, Москва очень долго сдерживалась от принятия столь жестких мер, однако в сложившейся ситуации российское руководство не может не отвечать на недружественные шаги. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.