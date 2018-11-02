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Социологический центр объявил фаворита первого тура выборов президента Украины
2 ноября 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
Юлия Тимошенко в настоящее время является фаворитом первого тура выборов президента Украины. Об этом говорят результаты опроса граждан страны, приведенные отечественными интернет-СМИ.
Как пишет сайт «Русская весна», исследование провел один из украинских социологических центров. О поддержке руководителя партии «Батькивщина» заявили чуть более 13% респондентов. Второе место в рейтинге занял комик Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 7,6% участников опроса. Результат действующего лидера страны Петра Порошенко - 7%.
Выборы президента соседнего государства намечены на март следующего года. Киевский эксперт Андрей Золотарев ждет, что в кампании примет участие беспрецедентное число кандидатов. По мнению аналитика, такой сценарий выгоден Порошенко, которому для попадания во второй тур необходимо раздробить электорат.
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