Социологический центр объявил фаворита первого тура выборов президента Украины

Юлия Тимошенко в настоящее время является фаворитом первого тура выборов президента Украины. Об этом говорят результаты опроса граждан страны, приведенные отечественными интернет-СМИ.

Как пишет сайт «Русская весна», исследование провел один из украинских социологических центров. О поддержке руководителя партии «Батькивщина» заявили чуть более 13% респондентов. Второе место в рейтинге занял комик Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 7,6% участников опроса. Результат действующего лидера страны Петра Порошенко - 7%.

Выборы президента соседнего государства намечены на март следующего года. Киевский эксперт Андрей Золотарев ждет, что в кампании примет участие беспрецедентное число кандидатов. По мнению аналитика, такой сценарий выгоден Порошенко, которому для попадания во второй тур необходимо раздробить электорат.