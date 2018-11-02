В ДНР рассказали о «жабьих прыжках» подбирающихся к позициям ополченцев ВСУ

В армии самопровозглашенной ДНР рассказали о «ползучем наступлении» Вооруженных сил Украины в Донбассе. По данному вопросу в интервью, опубликованном на YouTube-канале News-Front, высказался ополченец с позывным «Гюрза».

Боец поведал, что киевские военные продвигаются в направлении позиций защитников Донбасса, копая окопы. Подобные действия украинское командование называет тактикой «жабьих прыжков», отметил «Гюрза».

Кроме того, ополченец обвинил ВСУ в терроризме. По словам мужчины, противник целенаправленно обстреливает населенные пункты, в которых нет подразделений ДНР, чтобы посеять среди гражданского населения панику.

Ранее сегодня сообщалось, что Народная милиция ЛНР уничтожила одного из старейших участников операции Киева против Донбасса. Погибший военный с позывным «Дед» служил в 93-й бригаде ВСУ.