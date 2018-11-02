Госдума: санкции против Украины являются вынужденной мерой

В пятницу член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сделал важное заявление. Политик назвал введение санкций против ряда физических и юридических лиц Украины вынужденной мерой.

Железняк подчеркнул, что подобное решение российских властей назревало давно и стало шагом, на который Москву толкнули агрессивные действия со стороны официального Киева, передает утром 2 ноября "Свободная пресса", ссылаясь на данные Государственной Думы.

Напомним, накануне был опубликован санкционный список, состоящий из 322 фамилий украинских политических деятелей и 68 организаций.