Посол США в РФ пожаловался на несговорчивость россиян

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что его больше всего поражает в россиянах их несговорчивость и нежелание идти на уступки, объясняя свои провалы на поприще улучшения отношений РФ и США.

В эксклюзивном интервью газете Deseret News Джон Хантсман ответил на вопрос журналиста, что больше всего удивляет его в россиянах. Издание отмечает, что американский политик даже помрачнел, когда ответил: «То, какими несговорчивыми они могут быть».

Хантсман пояснил, что несмотря на неуступчивость российской стороны, он все еще продолжает придерживаться инструкций президента США Дональда Трампа, поручившего ему добиваться улучшения отношений с Москвой. Однако сам считает это маловероятным, объясняя свой неуспех на этом приоритетном направлении двумя факторами.

Первый фактор – это именно несговорчивая позиция Москвы. А второй – позиция американского Сената, который, скорее всего, не согласится на закрепление договоренностей с Москвой в свете расследования о вмешательстве РФ в американские выборы.