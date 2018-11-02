В NASA сообщили о потерявшемся космическом аппарате

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в пятницу сообщило, что космический аппарат Dawn, запущенный в 2007 году, внезапно перестал выходить на связь.

Предполагается, что зонд потерялся в поясе астероидов, вероятно, по причине нехватки гидразина, который используется в качестве топлива для антенн, сообщает NASA. Не исключено, что аппарат остался на орбите планеты Церера и будет находиться там в течение нескольких грядущих десятилетий.

Напомним, автоматическая межпланетная станция Dawn предназначена для исследования астероида Веста и карликовой планеты Церера.