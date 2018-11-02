Названы возможные первые цели ударов армии РФ в Европе в случае войны с Западом

Обозначены возможные первые цели ударов армии РФ в Европе в случае начала вооруженного конфликта с Западом. Данный вопрос освещен в материале, появившемся в российском сегменте интернета.

Сайт «Русская семерка» пишет, что важнейшей целью для Москвы станет «Сувалкский коридор», расположенный на границе Литвы с Польшей. Данный участок имеет стратегическое значение, контроль над ним позволяет отрезать прибалтийские государства от других членов Североатлантического альянса.

На территории Польши находятся корпус быстрого развертывания НАТО, склады с бронетехникой и элементы системы противоракетной обороны США. Из процитированной публикации следует, что Россия постарается уничтожить эти объекты в числе первых. Также под удар армии РФ быстро должна попасть база американской ПРО в Румынии.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что СМИ назвали вероятное место генерального сражения войны между Россией и НАТО.