Названы возможные первые цели ударов армии РФ в Европе в случае войны с Западом
2 ноября 2018, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены возможные первые цели ударов армии РФ в Европе в случае начала вооруженного конфликта с Западом. Данный вопрос освещен в материале, появившемся в российском сегменте интернета.
Сайт «Русская семерка» пишет, что важнейшей целью для Москвы станет «Сувалкский коридор», расположенный на границе Литвы с Польшей. Данный участок имеет стратегическое значение, контроль над ним позволяет отрезать прибалтийские государства от других членов Североатлантического альянса.
На территории Польши находятся корпус быстрого развертывания НАТО, склады с бронетехникой и элементы системы противоракетной обороны США. Из процитированной публикации следует, что Россия постарается уничтожить эти объекты в числе первых. Также под удар армии РФ быстро должна попасть база американской ПРО в Румынии.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что СМИ назвали вероятное место генерального сражения войны между Россией и НАТО.
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