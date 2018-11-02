Ополчение уничтожило одного из старейших участников операции ВСУ против Донбасса

Ополченцы самопровозглашенной ЛНР уничтожили одного из старейших участников операции Вооруженных сил Украины против Донбасса. Речь идет о Викторе Батаеве с позывным «Дед».

Батаев служил наводчиком-оператором в дислоцированной на территории Луганской области 93-й бригаде ВСУ. Из сообщения пресс-службы соединения следует, что «Дед» остался воевать в зоне конфликта в Донбассе после того, как его уволили по возрасту. Обстоятельства гибели Виктора Батаева в бригаде не раскрыли.

На востоке Украины пятый год идут боевые действия между подразделениями ВСУ и ополчением непризнанных республик. Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором запечатлены последствия массированного удара киевских силовиков по пригороду Донецка. В результате данной атаки оказались повреждены семь жилых строений.