Трамп заявил, что все страны мира уважают США

Американский лидер Дональд Трамп в рамках выступления на митинге сторонников в штате Миссури сделал важное заявление. По его словам, мировое сообщество снова начало уважать Соединенные Штаты Америки.

Дональд Трамп заверил всех присутствовавших на митинге, что Китай уважает США, Россия испытывает по отношению к его стране те же чувства, а также подчеркнул, что все остальные страны мира демонстрируют свое уважение к Вашингтону, передает сегодня Газета.Ru.

Глава Штатов в рамках встречи со сторонниками также заметил, что при встрече каждый мировой лидер поздравляет его с недавними успехами страны в сфере экономики, сообщает телеканал NBC.