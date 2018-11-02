Коломойский обвинил Порошенко в отсутствии своей фамилии в списке санкций РФ

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал отсутствие своей фамилии в российском контрсанкционном списке, обвинив президента страны Петра Порошенко в «согласовании» списка с Москвой.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о введении контрсанкций в ответ на недружественные действия украинского государства по отношению к России. В список вошли 322 гражданина и 68 компаний Украины. Однако фамилии одного из известнейших украинских олигархов Игоря Коломойского в списке не оказалось.

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины Петра Порошенко). Могу назвать тех, кто входил в редакционную коллегию, работавшую над списком. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка. Он хочет показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», - заявил Коломойский.

Москва согласовывала с Киевом список лиц, на которых будут распространены российские санкции, приводит RT мнение украинского олигарха.