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СМИ: Израиль "испугался" появления ЗРК С-300 в Сирии
2 ноября 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Израиль не провел ни одной самостоятельной военной операции в Сирии после 17 сентября, когда сирийские ПВО сбили самолет Ил-20. Вероятно, израильские военные испугались появления в регионе ЗРК С-300.
Журналисты отмечают, что Израиль не раз отмечал, что не прекратит бомбардировки в Сирии, однако с момента инцидента с российским самолетом о подобных атаках не сообщалось. При этом ранее эти события освещались израильской стороной весьма подробно, передает Contra Magazine.
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