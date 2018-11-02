Израиль не провел ни одной самостоятельной военной операции в Сирии после 17 сентября, когда сирийские ПВО сбили самолет Ил-20. Вероятно, израильские военные испугались появления в регионе ЗРК С-300.

Журналисты отмечают, что Израиль не раз отмечал, что не прекратит бомбардировки в Сирии, однако с момента инцидента с российским самолетом о подобных атаках не сообщалось. При этом ранее эти события освещались израильской стороной весьма подробно, передает Contra Magazine.