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Трамп анонсировал скорую выплату госдолга США
2 ноября 2018, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что ко времени завершения его второго президентского срока Америка полностью погасит свой государственный долг, а первые выплаты по нему начнутся уже скоро.
Ранее, выступая на мероприятии, посвященном увеличению количества рабочих мест в стране, Дональд Трамп заявил о намерении вскоре приступить к выплатам по погашению госдолга США, который, по мнению американского лидера, стал «слишком велик».
При этом известно, что только за текущий финансовый год госдолг США увеличился на 1,2 триллиона долларов. На данный момент общая сумма госдолга США достигла рекордной цифры 21,5 триллиона долларов. Дефицит бюджета США также вырос и сейчас составляет 779 миллиардов долларов.
Эксперты прогнозируют, что эта тенденция продолжится. С учетом бесконтрольности расходов правительства США и увеличения количества военных программ дефицит бюджета продолжит расти и к 2020 году достигнет триллиона долларов, сообщает РИА Новости.
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