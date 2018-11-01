Президент Армении распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и проведении новых выборов, сообщили в пресс-службе главы государства. Досрочные выборы назначены на 9 декабря.

Указ вступает в силу с момента публикации, говорится в сообщении пресс-службы.

Армянскому парламенту сегодня снова не удалось выбрать премьер-министра. По конституции страны, в этом случае законодательный орган должен быть распущен.