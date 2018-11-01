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Меркель одобряет увеличение цен на газ для украинцев
1 ноября 2018, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии считает, что повышение цен на газ на Украине необходимо, стоимость топлива должна быть близка рыночной, а субсидии должны получать только те, кто в них на самом деле нуждается.
Свое мнение Меркель высказала в ходе встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций. Не нужно, чтобы люди считали, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, отметила канцлер.
С 1 ноября цены на газ на Украине выросли на 23,5%. Их планируется поднять еще два раза.
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