Меркель одобряет увеличение цен на газ для украинцев

Канцлер Германии считает, что повышение цен на газ на Украине необходимо, стоимость топлива должна быть близка рыночной, а субсидии должны получать только те, кто в них на самом деле нуждается. Меркель: выборы на Донбассе противоречат минским договоренностям

Свое мнение Меркель высказала в ходе встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций. Не нужно, чтобы люди считали, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, отметила канцлер.

С 1 ноября цены на газ на Украине выросли на 23,5%. Их планируется поднять еще два раза.