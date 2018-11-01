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Глава здравоохранения Украины объяснила, почему она пришелец

1 ноября 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Глава здравоохранения Украины объяснила, почему она пришелец
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И.о. министра здравоохранения Украины, гражданка в том числе и США Ульяна Супрун заявила, что для многих украинцев она пришелец. Всему виной СССР, создавший поколения людей, которые ее воспринимают как инопланетянина.

Как отметила Супрун в соцсети, есть и другие "украинские иностранцы", как она, но рожденные на Украине, знающие, что страна, которую они восстанавливают после "долгой советской оккупации", будет действительно независима. Она считает, что те, кто хочет ее ухода, желают возвращения старой коррупционной системы медицинского обслуживания, и лицезреть "советскую" Украину.

Ульяну Супрун, гражданку США без медицинского образования, критикуют за начавшуюся в апреле 2018 года медицинскую реформу. Также народ активно обсуждает советы, которые Супрун даетв соцсетях: грибникам рекомендует заменить лесные грибы магазинными, рассказывает, как лечиться гриппом без таблеток, учит чихать и кашлять во внутреннюю сторону локтя, чтобы не заразить других людей, и есть мороженое при ангине. Также Супрун призвала заняться танцами для укрепления здоровья и сообщила о том, как опасно употреблять в пищу еду, на которой успела посидеть муха.

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