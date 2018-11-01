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Тимошенко возмутилась, почему фабрики Порошенко не попали в санкционный список
1 ноября 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, планирующая баллотироваться на пост президента Украины, возмущена тем, что кондитерские фабрики и другие подконтрольные Петру Порошенко компании не попали под российские санкции.
Тимошенко написала в Facebook, что в санкционном списке нет фабрик президента Украины «Роше» и «Ленинская кузня». То, что сама Тимошенко попала под ограничения, ее не волнует. «Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют», - указала Тимошенко в посте в Facebook, отметив, что никакого бизнеса в России у нее нет.
О введении санкции в отношении украинских 322 физлиц и 68 юрлиц стало известно сегодня. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о санциях в отношении Украины. Документ от 1 ноября 2018 года опубликован на сайте кабмина.
Владимир Путин ранее подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».
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