Тимошенко возмутилась, почему фабрики Порошенко не попали в санкционный список

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, планирующая баллотироваться на пост президента Украины, возмущена тем, что кондитерские фабрики и другие подконтрольные Петру Порошенко компании не попали под российские санкции. В Кремле объяснили отсутствие Петра Порошенко в санкционном списке РФ

Тимошенко написала в Facebook, что в санкционном списке нет фабрик президента Украины «Роше» и «Ленинская кузня». То, что сама Тимошенко попала под ограничения, ее не волнует. «Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют», - указала Тимошенко в посте в Facebook, отметив, что никакого бизнеса в России у нее нет.

О введении санкции в отношении украинских 322 физлиц и 68 юрлиц стало известно сегодня. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о санциях в отношении Украины. Документ от 1 ноября 2018 года опубликован на сайте кабмина.

Владимир Путин ранее подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».