//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Басков и Лопырева расстались, а Виктория ждет ребенка?
- В сети обсуждают фигуру певицы Маши Распутиной в бикини в горошек
- Ксения Бородина вспомнила школьные годы
- В сети появилось фото беременной Елизаветы Боярской
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Опубликованы кадры последствий массированной атаки ВСУ по пригороду Донецка
1 ноября 2018, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
Последствия массированного удара Вооруженных сил Украины по пригороду Донецка сняли на видео. Ролик опубликовала на своем YouTube-канале Народная милиция самопровозглашенной ДНР.
Авторы репортажа рассказали, что киевские силовики два дня назад атаковали поселок Старомихайловка. В результате получили повреждения семь жилых строений, все они расположены на одной улице. Данный факт свидетельствует о том, что противник вел огонь прицельно, отметили военные корреспонденты. Какие вооружения использовали ВСУ, представители пресс-службы Народной милиции не уточнили.
Ранее сегодня сообщалось, что один из волонтеров, помогающих воюющей против ополченцев Донбасса украинской армии раскрыл суть применяемой ею тактики «ползучего наступления». Из слов мужчины следует, что ВСУ постепенно захватывают «серую зону».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Алексей Чеснаков: Вячеслав Володин — представитель советского стиля мышления
//В мире
Аваков, Турчинов, Тимошенко включены в санкционный список России
//Новости СМИ2
Обреченные на крах из-за санкций РФ отрасли экономики Украины обозначили в ДНР
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Россия претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году
//Общество
//Общество
Власти Крыма прокомметировали ракетные испытания Киева в Херсонской области
//Новости партнеров
//В мире
Тимошенко возмутилась, почему фабрики Порошенко не попали в санкционный список
//Общество
//Общество
Сообщение о «готовности инопланетян с Нибиру напасть на Россию» появилось в сети
//Общество
//Общество
Депутат посетовал: 3,5 тысячи рублей не хватит на разнообразное питание
//Общество
Председатель комиссии назвал официальную причину аварии "Союза-ФГ"
//Новости СМИ2
//Общество
В сети обсуждают фигуру певицы Маши Распутиной в бикини в горошек
//Новости Redtram
//Политика
На Украине чиновник показал на презентации карту с российским Крымом
//В мире
Раскрыта тактика «ползучего наступления» воюющей против ДНР и ЛНР армии Украины
//Авто
//В мире
Пророчество Вольфа Мессинга о явном и тайном врагах России в 2019-м выложили СМИ
//Политика
В сети обсуждают, как Клинцевич подергал за бороду украинского политолога
//В мире
//Общество
В аэропорту "Шереметьево" при посадке загорелся самолет с пассажирами
//Общество
В Москве пьяный таксист, после погони с ДПС, устроил крупное ДТП
//В мире
Нардеп высказался о решении Киева отключать газ за долги: "лицензия на убийство"
Подробности надругательства над сотрудницей полиции в Уфе - дочерью генерала
//В мире
В Польше начали расследование из-за украинской игры про Освенцим