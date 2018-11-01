Опубликованы кадры последствий массированной атаки ВСУ по пригороду Донецка

Последствия массированного удара Вооруженных сил Украины по пригороду Донецка сняли на видео. Ролик опубликовала на своем YouTube-канале Народная милиция самопровозглашенной ДНР.

Авторы репортажа рассказали, что киевские силовики два дня назад атаковали поселок Старомихайловка. В результате получили повреждения семь жилых строений, все они расположены на одной улице. Данный факт свидетельствует о том, что противник вел огонь прицельно, отметили военные корреспонденты. Какие вооружения использовали ВСУ, представители пресс-службы Народной милиции не уточнили.

Ранее сегодня сообщалось, что один из волонтеров, помогающих воюющей против ополченцев Донбасса украинской армии раскрыл суть применяемой ею тактики «ползучего наступления». Из слов мужчины следует, что ВСУ постепенно захватывают «серую зону».