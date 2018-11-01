//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В сети обсуждают фигуру певицы Маши Распутиной в бикини в горошек
- Ксения Бородина вспомнила школьные годы
- В сети появилось фото беременной Елизаветы Боярской
- Легенда фитнеса Мэнди Блэнк найдена мертвой в своем доме
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Аваков, Турчинов, Тимошенко включены в санкционный список России
1 ноября 2018, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
Стали известны украинские политики и чиновники, включенные в санкционный список. Постановление о санциях в отношении Украины, которые станут ответными мерами, подписал сегодня Дмитрий Медведев.
В список лиц, в отношении которых введены специальные экономические санкции, попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак.
Санкции приняты в отношении главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.
В список включены радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко. Ответные меры коснутся посла Украины в США Валерия Чалого, бывших украинских премьеров Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка- передаёт RT.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
В сети обсуждают фигуру певицы Маши Распутиной в бикини в горошек
//В мире
Назван сценарий превращения Украины в очаг новой мировой войны
//Новости СМИ2
//В мире
Обнародовано видео удара дрона ВСУ по технике и живой силе ополчения Донбасса
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
В ЕС заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям
//Общество
Девушка, пострадавшая от коллег - полицейских в Уфе - дочь генерала
//Новости партнеров
//Культура
//В мире
Раскрыта тактика «ползучего наступления» воюющей против ДНР и ЛНР армии Украины
//Авто
//В мире
//Новости СМИ2
//Политика
Медведев: вводятся санкции в отношении украинских 322 физлиц и 68 юрлиц
//Общество
//В мире
Киевский штаб сообщил о применении защитниками ЛНР лазерного оружия против ВСУ
//В мире
//Новости Redtram
//Общество
//Политика
//Общество
В Москве пьяный таксист, после погони с ДПС, устроил крупное ДТП
//В мире
Нардеп высказался о решении Киева отключать газ за долги: "лицензия на убийство"
Подробности надругательства над сотрудницей полиции в Уфе - дочерью генерала
//Общество
//Общество
Разин предупредил, что штрафовать за борщевик в Подмосковье начнут с 1 ноября
//В мире
Украина сегодня закроет небо над Черным морем для испытания ракет к ЗРК
//Общество
//Общество
«Крымавтодор» предлагает использовать рассол для обработки дорог зимой
//В мире
Эксперт рассказал об опасности испытаний украинских ракет вблизи Крыма
«Северный поток – 2» строят со скоростью 3 километра в сутки
//Здоровье