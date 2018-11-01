Аваков, Турчинов, Тимошенко включены в санкционный список России

Стали известны украинские политики и чиновники, включенные в санкционный список. Постановление о санциях в отношении Украины, которые станут ответными мерами, подписал сегодня Дмитрий Медведев.

Медведев: вводятся санкции в отношении украинских 322 физлиц и 68 юрлиц

В список лиц, в отношении которых введены специальные экономические санкции, попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак.

Санкции приняты в отношении главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

В список включены радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко. Ответные меры коснутся посла Украины в США Валерия Чалого, бывших украинских премьеров Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка- передаёт RT.