В Раде сравнили Украину с аквариумной рыбкой гуппи‍

Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза в прямом эфире одного из телеканалов сравнил Украину с аквариумной рыбкой гуппи из-за отсутствия долгосрочной стратегии развития.

Береза сравнил Украину с КНР, где граждане строят планы на несколько десятилетий вперед, а также с США, где каждый новый глава государства продолжает стратегию предшественника.

Украина же, по его словам, последние 27 лет существует "по принципу аквариумной рыбки гуппи - живем одним днем!". По его мнению, стране нужен новый общественный договор.