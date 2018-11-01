В Раде сравнили Украину с аквариумной рыбкой гуппи
1 ноября 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза в прямом эфире одного из телеканалов сравнил Украину с аквариумной рыбкой гуппи из-за отсутствия долгосрочной стратегии развития.
Береза сравнил Украину с КНР, где граждане строят планы на несколько десятилетий вперед, а также с США, где каждый новый глава государства продолжает стратегию предшественника.
Украина же, по его словам, последние 27 лет существует "по принципу аквариумной рыбки гуппи - живем одним днем!". По его мнению, стране нужен новый общественный договор.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес