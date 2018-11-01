Пророчество Вольфа Мессинга о явном и тайном врагах России в 2019-м выложили СМИ
1 ноября 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
СМИ опубликовали предсказание советского менталиста Вольфа Мессинга о том, что ждет Россию в 2019 году. Мессинг спрогнозировал, что в данный календарный период страна столкнется с двумя врагами.
Первый противник – Соединенные Штаты – будет действовать открыто. В Вашингтоне не побоятся пойти на самые радикальные меры, чтобы нанести ущерб РФ, говорится в пророчестве экстрасенса.
Второй враг – Китай. Вольф Мессинг предрек, что Пекин будет скрывать свою настоящую сущность до последнего, пишет сайт katun24.ru.
Ясновидящий полагал, что, несмотря на противодействие геополитических оппонентов, Россия окрепнет. При этом отечественный военно-промышленный комплекс сможет в 2019 году создать не имеющие аналогов за рубежом оружейные системы. Их появление, согласно пророчеству Мессинга, отсрочит начало нового глобального конфликта на столетие.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес