Пророчество Вольфа Мессинга о явном и тайном врагах России в 2019-м выложили СМИ

СМИ опубликовали предсказание советского менталиста Вольфа Мессинга о том, что ждет Россию в 2019 году. Мессинг спрогнозировал, что в данный календарный период страна столкнется с двумя врагами.

Первый противник – Соединенные Штаты – будет действовать открыто. В Вашингтоне не побоятся пойти на самые радикальные меры, чтобы нанести ущерб РФ, говорится в пророчестве экстрасенса.

Второй враг – Китай. Вольф Мессинг предрек, что Пекин будет скрывать свою настоящую сущность до последнего, пишет сайт katun24.ru.

Ясновидящий полагал, что, несмотря на противодействие геополитических оппонентов, Россия окрепнет. При этом отечественный военно-промышленный комплекс сможет в 2019 году создать не имеющие аналогов за рубежом оружейные системы. Их появление, согласно пророчеству Мессинга, отсрочит начало нового глобального конфликта на столетие.