Порошенко назвал виновных в росте цен на газ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев взял на себя обязательства о повышении цены на газ и уравнивании в стоимости импортного газа, а также газа украинской добычи еще в 2008 году.

На встрече с представителями бизнеса глава Незалежной сообщил, что Украина уже могла бы обойтись без кредитов МВФ, если бы не вынужденные выплаты по долгам в 2019 году.

По его словам, среди прочих, Юлия Тимошенко, находясь на посту премьер-министра государства, взяла на себя обязанность повысить цену на газ для украинского населения.

«Удивительно, что оппозиция не празднует. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Кан, а кто в то время был премьер-министром - "шерше ля фам", как говорят французы», - приводит его слова Свободная Пресса.