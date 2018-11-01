Киевский штаб сообщил о применении защитниками ЛНР лазерного оружия против ВСУ

Ополченцы самопровозглашенной ЛНР применяют против Вооруженных сил Украины лазерное оружие. Такое утверждение содержится в информации, размещенной в Facebook штабом операции Киева в Донбассе.

В посте, выложенном на странице штаба ранее на текущей неделе, говорится, что бойцы армии непризнанного государства атаковали ВСУ в районе Станицы Луганской, в результате был ранен один военный. Кроме того, отмечается, что ополченцы используют лазерное оружие. Штаб утверждает, что подобные факты зафиксировали представители миссии ОБСЕ, работающей в зоне конфликта на востоке Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете опубликовали видеозапись, на котором запечатлен удар беспилотного летательного аппарата ВСУ по грузовику ополчения, везшего боеприпасы. В описании к ролику рассказывается, что в ходе атаки были убиты несколько защитников Донбасса.