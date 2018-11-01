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Нардеп высказался о решении Киева отключать газ за долги: "лицензия на убийство"
1 ноября 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Александр Вилкул жестко прокомментировал разрешение украинского правительства отключать населению газ за долги даже в минусовую температуру. По словам нардепа, отключенными от газа, от тепла, могут быть целые города, - сообщает kp.ru.
Украинский депутат напомнил, что у населения Украины накопилось 38 миллиардов гривен (более 88 миллиардов рублей) долгов по коммунальным платежам. И за последние пять лет задолженности выросли в семь раз. Вилкул говорит, что люди не платят и на копили долги из-за безденежья.
"Это лицензия на убийство — на это похоже", - прокомментировал Александр Вилкул в эфире телеканала "112 Украина" разрешение правительства НАК "Нафтогазу" отключать газ в любую погоду.
"Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство — на это похоже. То есть могут целые города отключаться от газа — от тепла. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать", - подчеркнул нардеп.
Жители Украины еще не осознали масштабов "трагедии", которую неизбежно повлечет за собой решение правительства повысить цены на газ. Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко обвинил правительство в замалчивании всех деталей постановления о повышении цен на газ, а премьер-министра Владимира Гройсмана – во лжи.
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