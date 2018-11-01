Депутат Верховной рады Александр Вилкул жестко прокомментировал разрешение украинского правительства отключать населению газ за долги даже в минусовую температуру. По словам нардепа, отключенными от газа, от тепла, могут быть целые города, - сообщает kp.ru. Гройсман оправдался, почему в его кабинете тепло: "сердце греет"

Украинский депутат напомнил, что у населения Украины накопилось 38 миллиардов гривен (более 88 миллиардов рублей) долгов по коммунальным платежам. И за последние пять лет задолженности выросли в семь раз. Вилкул говорит, что люди не платят и на копили долги из-за безденежья.

"Это лицензия на убийство — на это похоже", - прокомментировал Александр Вилкул в эфире телеканала "112 Украина" разрешение правительства НАК "Нафтогазу" отключать газ в любую погоду.

"Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство — на это похоже. То есть могут целые города отключаться от газа — от тепла. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать", - подчеркнул нардеп.

Жители Украины еще не осознали масштабов "трагедии", которую неизбежно повлечет за собой решение правительства повысить цены на газ. Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко обвинил правительство в замалчивании всех деталей постановления о повышении цен на газ, а премьер-министра Владимира Гройсмана – во лжи.