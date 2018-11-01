В Польше начали расследование из-за украинской игры про Освенцим
1 ноября 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Польше прокуратура начала расследование в отношении украинских разработчиков компьютерных игр, которые готовят к релизу проект о нацистском концентрационном лагере "Освенцим".
По данным польского издания Rzeczpospolita, по идее украинским программистов, игрок сможет побывать как заключенным, который хочет сбежать из концлагеря "Освенцим", так и солдатом, который должен вычислить побег узника и убить его. Издание пишет, что игрок может управлять, какие заключенные будут работать, а каких надо казнить, - сообщает Газета.ру.
Президент института Национальной памяти Ярослав Сарек заявил, что такая компьютерная игра, разработанная украинцами, попадает под ряд статей об оскорблении польской нации.
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