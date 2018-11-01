Обнародовано видео удара дрона ВСУ по технике и живой силе ополчения Донбасса

В интернете появилось видео, на котором запечатлен удар беспилотника Вооруженных сил Украины по грузовику ополченцев Донбасса, перевозившего боеприпасы. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

В описании к опубликованным кадрам говорится, что атаке предшествовали десятки часов аэроразведки. В ходе этой работы киевских силовикам удалось вычислить грузовой автомобиль, подвозивший защитникам Донбасса боеприпасы. Утверждается, что в результате удара дрона был поврежден груз, два транспортных средства и уничтожены несколько человек. По данным ВСУ, одним из них оказался командир роты ополченцев.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что антифашист из Италии Давид Каккиони придумал способ остановить боевые действия на востоке Украины. Активист считает, что Россия должна присоединить воюющие с Киевом ДНР и ЛНР.