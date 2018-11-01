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СМИ: Иордания может стать следующей страной - жертвой ИГ
1 ноября 2018, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]
Иордания может стать следующей страной - жертвой "Исламского государства" (ИГ- террористическая организация, запрещенная в России). Американское издание National Interest опубликовало статью, авторы которой отметили, что Иордания находится в серьезной опасности, хотя Хашимитское королевство является ключевым союзником США в регионе в борьбе с ИГ.
В статье говорится, что иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГ (три тысячи боевиков). National Interest подчеркивает, что угроза дестабилизации обстановки в Иордании обостряется проблемами безработицы, нищеты, слабого управления королевством и религиозного экстремизма.
Как отмечают журналисты, набравшись опыта боевых действий, но потерпев поражение в Сирии и Ираке, террористы будут возвращаться на родину и представлять серьезную угрозу безопасности внутри Иордании.
Иорданское Хашимитское Королевство — арабское государство на Ближнем Востоке. Иордания граничит с Сирией на севере, с Ираком — на северо-востоке, с Саудовской Аравией — на востоке и юге, с Израилем и Палестиной — на западе. Иордания разделяет береговые линии Мёртвого моря с Израилем и Палестиной; береговые линии залива Акаба (Красное море) — с Израилем, Саудовской Аравией и Египтом.
В Иордании находится одно из новых семи чудес света — Петра. Около 90 % территории королевства занимают пустыни и полупустыни.
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