Украина с 1 по 4 ноября закроет воздушное пространство над акваторией Черного моря в районе Херсонской области в связи с проведением летно-испытательных учений по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК). Стал известен прогноз о расчленении Украины из-за политики киевских властей

О закрытии воздушных зон над акваторией Черного моря в районе Херсона объявил накануне спикер командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский. Испытания начнутся, как анонсировали украинские военные, с 1 ноября,- пишут украинские СМИ (агентство «Украинские новости»).

Почти год назад, в декабре 2017 года, Украина объявляла о проведении учений с ракетными стрельбами и опасности для полетов над акваторией Черного моря в районе Крыма. Росавиация тогда сообщала, что Украина не согласовала свои действия с Россией.