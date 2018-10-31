//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Десять признаков грозящего смертью «тихого инсульта» назвали специалисты
2

Военный эксперт раскрыл детали возможного сценария блицкрига ВСУ в Донбассе
3

Севастопольских казаков обвинили в трусости
4

Кандидат в президенты Украины огласил четыре условия завершения войны в Донбассе
5

Киевский полковник объяснил необходимость срочного наступления ВСУ на Донбасс

//В мире 13+

Эксперт рассказал об опасности испытаний украинских ракет вблизи Крыма

31 октября 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт рассказал об опасности испытаний украинских ракет вблизи Крыма
youtube.com

Член Общественного совета при Минобороны РФ, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал информацию о том, что Украина закрывает небо над Черным морем из-за испытания ракет под Херсоном.

Украина закрывает небо над Чёрным морем

Украина закрывает небо над Чёрным морем

Коротченко отметил в беседе с РИА Новости, что эти учения являются опасной провокационной ситуацией, так как "средства ПВО Украины имеют истекшие сроки испытания, они не модернизируются". Могут быть сбиты самолеты. Он напомнил, что украинские ПВО "сбили во время учений ТУ-154 над Черным морем, также они сбили малазийский "Боинг"".

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Общество

«Крымавтодор» предлагает использовать рассол для обработки дорог зимой

«Крымавтодор» предлагает использовать рассол для обработки дорог зимой

«Крымавтодор» предлагает использовать рассолы для обработки дорог в зимний период. В качестве эксперимента, начать хотят с Алушты и Симферополя.

//В мире

Пушков рассказал о безграничном лицемерии властей США

Пушков рассказал о безграничном лицемерии властей США

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на безграничное лицемерие властей США. В качестве примера политик привел высказывания экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и телеведущей Мегин Келли.

//В мире

Российский эксперт знает, как "бюджетно парализовать" систему управления НАТО

Российский эксперт знает, как "бюджетно парализовать" систему управления НАТО

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в среду рассказал, как можно "парализовать" системы управления НАТО. Более того, российский эксперт утверждает, что его способ будет довольно бюджетным.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Роухани: Иран не боится новых санкций США

Роухани: Иран не боится новых санкций США

Иранский лидер Хасан Роухани заявил сегодня, что Тегеран не боится новых санкций со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление политик сделал в преддверии введения очередных ограничений США.

//В мире

Украина провела испытания нового минометного комплекса

Украина провела испытания нового минометного комплекса

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проинформировал об успешных испытаниях минометного комплекса "Барс-8ММК". Об этом сообщается сегодня на сайте ведомства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Политика

В ЕС заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям

В ЕС заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям

В Евросоюзе считают предстоящие 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР противоречащими Минским соглашениям. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

//Политика

Лукашенко пообещал США честное и надежное сотрудничество

Лукашенко пообещал США честное и надежное сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал властям США надежное и искреннее сотрудничество. Об этом политик заявил в ходе встречи с помощником госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии.

//Шоу-бизнес

Шнуров тайно отправился в ЗАГС с новой возлюбленной

Шнуров тайно отправился в ЗАГС с новой возлюбленной

Не прошло и полгода с тех пор, как фронтмен группировки «Ленинград» «расшнуровался» из предыдущего брака с Матильдой, а он уже опять отправился в ЗАГС с новой возлюбленной – дочерью миллионера.

//Шоу-бизнес

Мария Машкова хочет знать, кто первым «сдаст ее отцу»

Мария Машкова хочет знать, кто первым «сдаст ее отцу»

Недавно актриса Мария Машкова завела свой аккаунт в инстаграме. Она выложила редкий архивный снимок своего отца – актера Владимира Машкова. Далеко не все поклонники смогли узнать актера на снимке.

//Общество

Кремль не станет проводить политические мероприятия в День народного единства‍

Кремль не станет проводить политические мероприятия в День народного единства‍

Администрация президента России отказалась от организации массовых политических мероприятий в Москве в День народного единства, рассказали журналистам близкие к Кремлю источники.

//В мире

Эксперт рассказал об опасности испытаний украинских ракет вблизи Крыма

Эксперт рассказал об опасности испытаний украинских ракет вблизи Крыма

Член Общественного совета при Минобороны РФ, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал информацию о том, что Украина закрывает небо над Черным морем из-за испытания ракет под Херсоном.

//Новости партнеров

//Экономика

Украина может остаться без бензина

Украина может остаться без бензина

На Украине приближаются президентские выборы. Так случайно совпало, что именно сейчас власти России наконец-то решили ввести серьёзные санкции против Незалежной. Их точный список пока не объявлен, но, как считают многие эксперты, ограничения могут коснуться и энергетической отрасли

//Экономика

Российские шоколадки начал покупать даже Катар

Российские шоколадки начал покупать даже Катар

Хорошо известно, что качественный российский шоколад очень любят во многих странах мира. География поставок отечественных кондитерских изделий насчитывает около 70 направлений – от Китая и Монголии до Чили, Новой Зеландии и множества африканских стран. Дошла очередь и до и до Катара.

//Экономика

Количество снежных барсов растёт

Количество снежных барсов растёт

В Киргизии становится больше снежных барсов. Как сообщили на Всемирном горном форуме – 2018 сейчас в республике насчитывается от 300 до 500 ирбисов. По сравнению с 2001 годом эти цифры выросли в 2 раза. Снежный барс, ирбис, обитает в горах Центральной Азии на территории 12 государств.

//Экономика

«Северный поток – 2» строят со скоростью 3 километра в сутки

«Северный поток – 2» строят со скоростью 3 километра в сутки

Пока Вашингтон угрожает ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2», его строительство уже началось стахановскими темпами. Как сообщают финские СМИ, прокладка трубопровода длиной 1200 км идёт со скоростью 3 км в сутки. В результате газопровод будет готов уже в конце 2019 г.

//Наука

На Марсе обнаружено множество редких компонентов для ракетного топлива

На Марсе обнаружено множество редких компонентов для ракетного топлива

Специалисты Вашингтонского университета выяснили, что на Марсе вырабатывается огромное количество химических соединений, которые на Земле используются для производства ракетного топлива.

//Экономика

В Карелии займутся разведением озёрного лосося

В Карелии займутся разведением озёрного лосося

Неслучайно шведский посол из кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» просил вернуть его королю Кемскую волость. Этот край, который сейчас входит в Карелию, всегда славился своими запасами рыбы. Однако республике уже не хватает мощностей Кеми для наращивания воспроизводства лососёвых

//Здоровье

Целебный ревень

Целебный ревень

Родиной этого многолетнего травянистого растения является Китай, откуда оно распространилось по всему миру. В нашей стране дикий ревень произрастает в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, культивируется в Алтайском крае и некоторых других регионах. Встречается он и в средней полосе России

//Общество

Видео, как Клинцевич дернул за бороду украинского эксперта в прямом эфире

Видео, как Клинцевич дернул за бороду украинского эксперта в прямом эфире

Конфликт произошел в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Участники дискутировали о том, находятся ли российские войска на территории Донбасса.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Кому показана аутогемотерапия

Кому показана аутогемотерапия

Переливание собственной крови пациента называется аутогемотерапией. Впервые она была применена немецким хирургом Августом Биром в начале XX в. Он установил, что аутогемотерапия представляет собой нечто вроде раздражения для организма. Хирург использовал это для лечения переломов костей

//Здоровье

Друзья иммунитета

Друзья иммунитета

Простудные заболевания возникают на фоне ослабленного иммунитета. Почему он порой не может противостоять возбудителям инфекций? Объясняется это тем, что иммунная система, призванная защищать нас от болезнетворных микробов и вирусов, постоянно работает с перегрузками. И, конечно, устаёт

//Спорт

«Тамбов» движется по графику

«Тамбов» движется по графику

Неофициальный титул «осеннего чемпиона»  – у «Тамбова». Один из самых молодых клубов в России, похоже, всерьёз намерен расширить географию премьер-лиги. С тех пор как российский футбол живёт по календарю «осень-зима», победитель первого круга ФНЛ по итогам турнира неизменно выходил в элиту

//Спорт

Шансы разные, задача одна

Шансы разные, задача одна

Групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы миновали экватор. Во 2-й круг еврокубковой осени 5 российских клубов вступают на разной скорости и настроении. Минувшую неделю удачной для наших представителей в Европе не назовёшь. Победа «Зенита» над «Бордо» (2:1) и ничья «Спартака» в Глазго (0:0)

//Происшествия

Опубликовано видео крушения вертолета владельца клуба «Лестер»‍

Опубликовано видео крушения вертолета владельца клуба «Лестер»‍

Видеозапись крушения вертолета, на борту которого, как ранее сообщали "АН", находился владелец футбольного клуба «Лестер Сити» Вичай Шриваддханапрабха, накануне появилась на YouTube.

//Спорт

Может, что-то в консерватории подправить?

Может, что-то в консерватории подправить?

Матчем «Спартак» – «Анжи» в четверг завершается программа 1/8 финала Кубка России. Руководство красно-белых, надо полагать, игру эту ждёт с тревожным чувством. И дело не в силе соперника. Махачкалинцы в последнее время не раз доказывали, что при всех невзгодах могут дать бой кому угодно.

//Новости Redtram

//Спорт

КХЛ попала в Вену

КХЛ попала в Вену

КХЛ провела два матча в Вене, где ЦСКА и СКА сыграли со «Слованом». Получилось колоритно, но не без странностей. ЕСЛИ вам нужна лучшая агитка, что такое КХЛ, – то, конечно, мы это получили в Австрии. Болельщики местного клуба «Вена Кэпиталз»увидели, что в нашей лиге есть клубы-монстры

//Шоу-бизнес

Подольская показала костюмы семьи на Хэллоуин

Подольская показала костюмы семьи на Хэллоуин

Семейство Пресняковых готово к празднованию Хеллоуина. Наталья, Владимир и их сынишка выбрали костюмы супергероев, пообещав своим поклонникам спасти мир. В таком виде семья участвовала на мероприятии в детском саду.

//Спорт

Медведева – не терминатор

Медведева – не терминатор

Вы ошибались, если думали, что Евгения Медведева – это Железная Леди. Женя допустила грубую ошибку во время Гран-при Канады, чем привела в шок весь мир фигурного катания. Вот в прошлом году о Евгении так стоило говорить. Не было понятно, как вообще её побеждать. Но за год утекло много воды

//Общество

Плутоватые американские генетики

Плутоватые американские генетики

«Аргументы недели» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс»(согласно ст. 25 ФЗ «О рекламе», «Леюрус Арктика плюс» не является лекарственным средством)

//Спорт

Борцы попали в десятку

Борцы попали в десятку

На чемпионате мира по борьбе произошло нечто невероятное. В прошлом году Россия не смогла взять ни одной золотой медали в исконно нашем виде спорта. А теперь их сразу десять! Сначала мы перечислим героев чемпионата мира по борьбе, который прошёл в прекрасном и душистом Будапеште.

//Общество

Андрей Разин: Я знаю, как обеспечить лидерство РФ в глобальной цифровизации

Андрей Разин: Я знаю, как обеспечить лидерство РФ в глобальной цифровизации

Так как в каждой шутке есть доля правды, мы решили во вводной части рассказа о будущем Интернета в России процитировать интернет-шутку о стадиях развития Всемирной паутины, или Web по-английски. А если серьёзно, то сейчас человечество находится на этапе перехода от Web 2.0 к Web 3.0

//Общество

Около трети россиян могут остаться без телевидения уже с 1 января

Около трети россиян могут остаться без телевидения уже с 1 января

Порядка 30% телевизоров в российском государстве (около 34 миллионов) не способны принять цифровой сигнал в случае отключения аналогового. Данные получены в результате исследования для РТРС.

//Шпионаж

Кибертайны «Аквариума»

Кибертайны «Аквариума»

Мировая кибервойна разгорается. В ней активное участие принимают спецслужбы разных стран. Особую роль на Западе отводят штаб-квартире российской военной разведки – «Аквариуму», откуда якобы исходят кибератаки. Почему в последнее время усилились нападки на военных хакеров России?

//Общество

Генеральный секретарь Жуков?

Генеральный секретарь Жуков?

В 1957 году в канун празднования 40-летия Великого Октября маршала Жукова лишили должности министра обороны. Его обвинили в том, что он намерен совершить военный переворот. Если можно назвать человека, которого любит народ, то это именно он. Почему судьба полководца сложилась так драматически?

//Общество

Хитрее, чем весь Коржаковский сыск

Хитрее, чем весь Коржаковский сыск

Двухтомник Андрея Караулова «Русский ад» – переосмысленное, серьёзно доработанное автором переиздание. История о том, как страна – простые смертные и властное закулисье – жила в девяностые, как её успешно рвали на части. Здешние персонажи – Ельцин и Горбачёв, Коржаков и Березовский, Тарпищев

//Общество

Двигаться – значит, жить

Двигаться – значит, жить

Имя доктора БУБНОВСКОГО популярно. Сергей Михайлович – человек активный и увлечённый. Он частый гость на телепередачах и на газетных страницах. Про его метод кинезитерапии – лечение проблем опорно-двигательного аппарата и других заболеваний с помощью оригинальных тренажёров слышали многие

//В мире

ВСУ подтянули танки и пушки «Рапира» к ЛНР

ВСУ подтянули танки и пушки «Рапира» к ЛНР

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, военнослужащие Украины привезли к линии соприкосновения две пушки "Рапира" калибра 100 мм и доставили три танка Т-64.

//Общество

Почему Роспотребнадзор сушит суши?

Почему Роспотребнадзор сушит суши?

Сеть магазинов «Суши Wok» одна из первых начала развивать формат take-away (еда на вынос) в России. Сейчас у сети более 660 точек в 184 городах России, Беларуси, Украины. Каждый месяц открывается до 10 новых магазинов и серьёзные проблемы с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве

//Общество

Далеко ли до сахарной блокады?

Далеко ли до сахарной блокады?

До "АН" дошли сведения о том, что в Карачаево-Черкесии пытаются ставить препоны фермерам, выращивающим сахарную свеклу. Тем, кто желает сотрудничать, например, с кубанскими перерабатывающими предприятиями, а не с местным заводом. Чем может закончиться противостояние?

//Город М

Пиковая стоимость

Пиковая стоимость

Минтранспорта предлагает привязать стоимость проезда в общественном транспорте к времени суток. Это должно снизить пассажиропоток в часы пик. У Москвы есть все шансы попасть в этот эксперимент. Минтранс выступил с инициативой вводить в общественном транспорте дифференцированные тарифы

//В мире

Украина закрывает небо над Чёрным морем

Украина закрывает небо над Чёрным морем

Вооруженные силы Украины заявили о закрытии 1-4 ноября неба над Черным морем из-за испытания ракет под Херсоном, заявил представитель командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.

//Происшествия

Житель Приамурья раскопал на даче около десятка черепов с пулевыми отверстиями‍

Житель Приамурья раскопал на даче около десятка черепов с пулевыми отверстиями‍

В приамурье местный житель, выполняя работы на своем земельном участке, обнаружил человеческие останки: кости и черепа нескольких человек. В останках были найдены пулевые ранения.

//Общество

Что будет с монорельсом?

Что будет с монорельсом?

Московские власти не знают, что делать с убыточным монорельсом. Марат Хуснуллин, заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства, ещё в середине июля заявил СМИ, что в течение 3-х месяцев правительство столицы определится с планами. Однако решения по-прежнему еще нет

//Общество

Пограничники Курской дуги

Пограничники Курской дуги

Один из федеральных каналов провёл опрос молодых людей на улицах наших городов. Тема – что они помнят о событиях Великой Отечественной войны? Смотреть было просто стыдно. Большинство из опрошенных не смогли вспомнитьв каком городе была Дорога жизни, когда фашистов отбросили от Москвы,

//Культура

В Александринском театре внезапно появились народные артисты

В Александринском театре внезапно появились народные артисты

В Петербурге случилось удивительное происшествие: на сцене Александринского театра появилась группа знаменитостей. Она явилась чествовать худрука Театра имени Андрея Миронова Рудольфа Давыдовича Фурманова в связи с 80-летием.

//Культура

Пелевин и Татьяна

Пелевин и Татьяна

Новый плод сознания Виктора Пелевина под названием «Тайные виды на гору Фудзи», разумеется, похож на все его предыдущие произведения. Но имеет в своём составе и нечто прежде небывалое. Героиней романа автор сделал тётку сорока лет. То есть покусился на территорию женских романов.

//Общество

Всероссийский экономический диктант

Всероссийский экономический диктант

4 октября состоялась вторая по счёту Общероссийская образовательная акция Всероссийский экономический диктант – «Сильная экономика – процветающая Россия!». Её организатором выступило Вольное экономическое общество России, которое вот уже более 250 лет объединяет учёных и экономистов

//Общество

Восток – дело хитрое

Восток – дело хитрое

После Сочи и Крыма объектом усилий всей страны стал Дальний Восток. Создано министерство по его развитию, и по размерам дотаций из центра Дальний Восток уже переплюнул Кавказ. Ещё никогда объектом всеобщих усилий не становилась территория размером с треть крупнейшей страны мира

//Шоу-бизнес

Анну Семенович срочно госпитализировали

Анну Семенович срочно госпитализировали

Популярная певица Анна Семенович попала в больницу. 38-летняя звезда российского шоу-бизнеса лежит под капельницей. Как рассказала Анна, ей вводят противовирусные препараты.

//Армия

В России разрабатывают новый «вертокрыл»

В России разрабатывают новый «вертокрыл»

На днях в Сети появились фотографии, «утёкшие» с защиты эскизного проекта нового варианта боевого перспективного скоростного вертолёта (ПСВ) в ОКБ им. Камова. В Интернет фото попали, возможно, намеренно, а возможно, и нет.

//Наука

Ученые: тараканы используют карате, чтобы не стать зомби

Ученые: тараканы используют карате, чтобы не стать зомби

Специалисты из Университета Вандербильта рассказали, что американские тараканы используют приемы искусства карате для защиты от изумрудных тараканьих ос, называемых Ampulex compressa.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры