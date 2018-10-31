Эксперт рассказал об опасности испытаний украинских ракет вблизи Крыма

Член Общественного совета при Минобороны РФ, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал информацию о том, что Украина закрывает небо над Черным морем из-за испытания ракет под Херсоном. Украина закрывает небо над Чёрным морем

Коротченко отметил в беседе с РИА Новости, что эти учения являются опасной провокационной ситуацией, так как "средства ПВО Украины имеют истекшие сроки испытания, они не модернизируются". Могут быть сбиты самолеты. Он напомнил, что украинские ПВО "сбили во время учений ТУ-154 над Черным морем, также они сбили малазийский "Боинг"".