//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Подольская показала костюмы семьи на Хэллоуин
- Анну Семенович срочно госпитализировали
- Анастасия Волочкова похвастала цветами "от таинственного ухажера"
- Представитель Елены Воробей высказался по поводу ее "госпитализации"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Эксперт рассказал об опасности испытаний украинских ракет вблизи Крыма
31 октября 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Член Общественного совета при Минобороны РФ, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал информацию о том, что Украина закрывает небо над Черным морем из-за испытания ракет под Херсоном.
Коротченко отметил в беседе с РИА Новости, что эти учения являются опасной провокационной ситуацией, так как "средства ПВО Украины имеют истекшие сроки испытания, они не модернизируются". Могут быть сбиты самолеты. Он напомнил, что украинские ПВО "сбили во время учений ТУ-154 над Черным морем, также они сбили малазийский "Боинг"".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
«Крымавтодор» предлагает использовать рассол для обработки дорог зимой
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
В ЕС заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям
//Общество
Кремль не станет проводить политические мероприятия в День народного единства
//Новости партнеров
«Северный поток – 2» строят со скоростью 3 километра в сутки
//Наука
На Марсе обнаружено множество редких компонентов для ракетного топлива
//Здоровье
//Новости СМИ2
//Здоровье
//Здоровье
//Спорт
//Спорт
Опубликовано видео крушения вертолета владельца клуба «Лестер»
//Спорт
//Новости Redtram
//Спорт
//Спорт
//Общество
//Спорт
//Общество
Андрей Разин: Я знаю, как обеспечить лидерство РФ в глобальной цифровизации
//Общество
Около трети россиян могут остаться без телевидения уже с 1 января
//Шпионаж
//Общество
//Общество
//Общество
//Общество
//Общество
//Город М
Житель Приамурья раскопал на даче около десятка черепов с пулевыми отверстиями
//Общество
//Общество
//Культура
//Общество
//Общество
//Армия