ВСУ подтянули танки и пушки «Рапира» к ЛНР

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, военнослужащие Украины привезли к линии соприкосновения две пушки "Рапира" калибра 100 мм и доставили три танка Т-64.

Техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит в районе населенного пункта Новозвановка, это территория ответственности 14 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

Основатель движения «Антифашистский караван» Давид Каккиони, посетивший Луганскую народную республику, рассказал, как остановить военное противостояние в Донбассе.