Украина закрывает небо над Чёрным морем

Вооруженные силы Украины заявили о закрытии 1-4 ноября неба над Черным морем из-за испытания ракет под Херсоном, заявил представитель командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - сказал Струтинский.

Опасной для гражданской авиации зоной полетов объявлена зона над открытыми водами Черного моря с "захватом" воздушного пространства Крыма.

Ранее СНБО проинформировал об успешных испытаниях минометного комплекса "Барс-8ММК".